Снос «Зимней вишни» в Кемерово сняли с коптера

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Опубликовано видео сноса ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, которое было снято с помощью коптера.

На записи видно, как техника ведет демонтаж вспомогательной постройки, которая находится рядом со зданием сгоревшего торгового центра.

Ранее сообщалось, что в Кемерово начался демонтаж «Зимней вишни». Сообщалось, что под снос попало не только основное здание «Зимней вишни», но стоящие рядом строения. Также отмечалось, что демонтаж будет осуществляться механизированным способом при помощи специализированного экскаватора-разрушителя.

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25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны семеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара. После пожара подал в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.