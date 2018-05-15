Савченко согласилась отсидеть 22 года за убийство российских журналистов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о своем согласии понести наказание в виде 22 лет тюремного заключения в российской тюрьме, передает NewsOne.

«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в России. Надеюсь, вы поняли ответ и он вас устроил», — сказала Савченко.

Ранее сообщалось, что на Украине подозревают российских военных в передаче оружия Савченко.