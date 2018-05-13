В Москве произошел пожар в торговом центре на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

«Пожар в торговом центре по адресу: Кутузовский проспект, д. 48, происходил на мансардном этаже. Незначительное загорание строительных лесов и утеплителя оперативно ликвидировано на площади 15 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.

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По данным источника агентства, пожар произошел в торговом центре «Времена года». Все посетители были эвакуированы.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков назвал небезопасными половину ТЦ в России.