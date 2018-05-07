Президентский штандарт не поднялся на инаугурации Путина

Военнослужащие не смогли поднять российский президентский штандарт во время инаугурации главы государства Владимира Путина. Видеозапись попала в трансляцию по телевидению и была опубликована в интернете.

После того, как Путин произнес присягу с правой рукой на Конституции, в Большом Кремлевском дворце зазвучал гимн России, после чего были продемонстрированы кадры с пытающимися поднять штандарт над Кремлем солдатами. Флаг застрял посередине флагштока, после чего режиссер трансляции вновь переключился на зал.

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Когда видеотрансляция вновь вернулась к штандарту, он так и не поднялся вверх. После этого был продемонстрирован флаг, ранее поднятый на другом шпиле.

«Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите еще раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так», — прокомментировал ситуацию комендант московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, передает «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о целях развития России до 2024 года.