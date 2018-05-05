Полиция назвала число участников несогласованных акций в Москве

По оценке столичной полиции, около 1,5 тысяч человек принимают участие в несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«В центре Москвы проходит несогласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие порядка 1500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка, принимают меры к пресечению нарушений и задержанию лиц их совершивших для привлечения к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

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Ранее полиция Москвы подтвердила задержание на несогласованной протестной акции Алексея Навального.

В 14.00 в Москве на Пушкинской площади началась несогласованная акция.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию протестных акций в Москве и других российских городах.