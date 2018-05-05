Пучков заявил о создании корпуса добровольных пожарных

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в отдаленных населенных пунктах будут созданы корпуса добровольных пожарных. Об этом он сказал в ходе посещения 142-й пожарно-спасательной части Ленинградской области, сообщает РИА «Новости».

«Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров», — сказал Пучков.

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Министр уточнил, что готовить добровольцев будут профессиональные пожарные. Добровольцы будут оснащены техникой для реагирования на пожары.

Пучков вместе со спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым осмотрел пожарную часть и наградил особо отличившихся пожарных ведомственными медалями.