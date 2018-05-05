Полиция назвала причину задержания Навального

Полиция Москвы подтвердила задержание на несогласованной протестной акции Алексея Навального,. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

«В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что полиция задержала Алексея Навального на несогласованной с властями протестной акции в центре Москвы.

В 14.00 в Москве на Пушкинской площади началась несогласованная акция.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию протестных акций в Москве и других российских городах.