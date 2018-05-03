Трое фигурантов дела о растрате при постройке космодрома Восточный получили до 7,5 лет

Трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома «Восточный» получили сроки от 6,5 до 7,5 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, в 2012–2013 годах они растратили более 250 млн рублей из федерального бюджета путем закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома «Восточный».

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«За растрату средств при строительстве космодрома «Восточный» осуждены экс-начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев, директор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов и гендиректор ЗАО «Стройконструкция» Николай Шкадин. Приговоры — от 7,5 до 6,5 лет колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В феврале Симоновский суд Москвы вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.