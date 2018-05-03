Глава Рослесхоза исключил повторение в Москве ситуации со смогом 2010 года
Глава Рослесхоза и замглавы Минприроды Иван Валентик заявил, что власти не допустят повторения ситуации 2010 года, когда в столице из-за природных пожаров появился смог. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По его словам, источавшие дым торфяники обводнены и не станут причиной ядовитого дыма.
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«Московский регион будет избавлен от того негатива, который был летом 2010 года», — сказал Валентик.
Он добавил, что жители столицы могут столкнуться с кратковременными неудобствами, вызванными природными пожарами.
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