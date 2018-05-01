В Бразилии обрушился горящий небоскреб с людьми внутри
В Сан-Паулу обрушилось горящее здание с людьми внутри, сообщает SBS News со ссылкой на местные СМИ.
Пожар начался около 1.30 по местному времени. Когда пожарные прибыли на место происшествия и начали тушить огонь, здание рухнуло. Сообщается, что во время обрушения в здании были люди, пожарные видели человека на крыше небоскреба.
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По данным СМИ, здание бывшего федерального полицейского участка было незаконно заселено.
Данных о пострадавших и погибших к настоящему моменту не поступало.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в небоскребе Trump Tower погиб один человек и пострадали пятеро.