Глава МЧС рассказал о лесных пожарах в Бурятии

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что большинство лесных пожаров в Бурятии удается потушить в день их возникновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом в республике обстановка с пожарами стабильная. Большинство из них тушатся в день возникновения», — сказал Пучков.

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По его словам, на данный момент зафиксированы четыре очага природных пожаров, они будут потушены в ближайшее время.

Пучков также обратил внимание на принятие дополнительных мер обеспечения первичной пожарной безопасности в населенных пунктах.

Ранее Пучков заявил, что МЧС рекомендует в случае введения особого противопожарного режима останавливать хозяйственную деятельность в лесах.

Он также подчеркнул, что за противопожарную безопасность отвечают арендаторы и собственники земель.