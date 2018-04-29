На территории МГУ ликвидировали незаконную свалку

На территории Московского государственного университета (МГУ) закрыли незаконную свалку, а также демонтировали приспособления для сжигания мусора за зданием Фундаментальной библиотеки, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы университета.

«Второго апреля в ходе указанной масштабной проверки новой территории МГУ силами межведомственной комиссии университета с участием представителей органов власти, в том числе прокуратуры, на вышеуказанном земельном участке была обнаружена незаконная свалка мусора и приспособления для его сжигания, которые были незамедлительно разрушены спецтехникой, а пути подъезда к свалке заблокированы», — сообщается в заявлении университета.

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Также отмечается, что территория, на которой находилась свалка, взята под охрану.

Ранее стало известно, что полиция обнаружила нелегальный мусорный полигон за библиотекой МГУ.