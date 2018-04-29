Глава МЧС рассказал об особом противопожарном режиме

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что ведомство рекомендует в случае введения особого противопожарного режима останавливать хозяйственную деятельность в лесах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы рекомендуем в случае введения особого противопожарного режима останавливать хозяйственную и лесозаготовительную деятельность в лесах», — сказал Пучков.

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По его словам, арендаторы и собственники земель отвечают за противопожарную безопасность.

Он также поручил взять на контроль готовность всех подразделений Иркутской области, которые занимаются профилактикой и тушением природных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области потушили девять лесных пожаров площадью почти 130 га.