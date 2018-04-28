Названа дата отключения отопления в Москве

Последовательное отключение отопления в Москве начнется с 29 апреля, сообщили «Газете.Ru» в ПАО «МОЭК».

«ПАО «МОЭК» с 29 апреля 2018 г. приступает к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. Это предполагает последовательное отключение отопления более чем в 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов», — говорится в сообщении.

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Как уточняется, дату завершения отопительного периода устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8°С.

Ранее сообщалось, что Московская объединенная энергетическая компания, отвечающая за снабжение жителей Москвы и Московской области горячей водой и отоплением, приняла решение изменить график отключения горячей воды в связи с проведением чемпионата мира по футболу.