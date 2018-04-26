В Ереване демонстранты подошли к зданию администрации премьера, сообщает РИА «Новости».

Колонна демонстрантов проходит мимо зданий администрации премьера Армении и парламента на проспекте Баграмяна. Отмечается, что митингующие не вступают в стычки с полицией.

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Здания охраняются полицейскими. Митингующие скандируют лозунги и гудят в дудки.

Акции протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром начались 13 апреля. 23 апреля Саргсян подал в отставку.

Парламент Армении соберется для выборов нового премьера 1 мая.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился в Москву для проведения рабочих консультаций.