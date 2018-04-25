Суд на Украине арестовал доверенное лицо Путина на выборах

Херсонский городской суд на два месяца арестовал доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах в Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик, передает РИА «Новости».

«Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и выбрал подозреваемой в совершении государственной измены меру пресечения в виде содержания под стражей до 21.06.2018 года», — сообщила Тихончик.

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Ранее сообщалось, что гражданке Украины, которая была доверенным лицом Путина на выборах, вручили уведомление о подозрении в госизмене.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.