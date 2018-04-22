Митинг в поддержку Надежды Савченко прошел в Киеве
Около 20 человек собрались на майдане Незалежности в Киеве в поддержку арестованной депутата Рады Надежды Савченко. Об этом сообщает УНН.
Сестра депутата Вера Савченко заявила, что прошел ровно месяц с момента ареста Надежды.
На площади собрались около 20 человек. Они также принесли плакаты со словами поддержки Савченко.
Реклама
Ранее Савченко прошла проверку на полиграфе.
Депутат Рады Надежда Савченко подозревается в подготовке теракта в здании парламента. Суд арестовал ее до 20 мая без права внесения залога. При этом суд заявил, что улик для того, чтобы признать Савченко виновной в подготовке госпереворота, недостаточно.
Спустя несколько дней она объявила голодовку.