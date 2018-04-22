Митинг в поддержку Надежды Савченко прошел в Киеве

Около 20 человек собрались на майдане Незалежности в Киеве в поддержку арестованной депутата Рады Надежды Савченко. Об этом сообщает УНН.

Сестра депутата Вера Савченко заявила, что прошел ровно месяц с момента ареста Надежды.

На площади собрались около 20 человек. Они также принесли плакаты со словами поддержки Савченко.

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Ранее Савченко прошла проверку на полиграфе.

Депутат Рады Надежда Савченко подозревается в подготовке теракта в здании парламента. Суд арестовал ее до 20 мая без права внесения залога. При этом суд заявил, что улик для того, чтобы признать Савченко виновной в подготовке госпереворота, недостаточно.

Спустя несколько дней она объявила голодовку.