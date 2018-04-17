Стало известно, что грозит Рыбке дальше

Адвокат Саттхапхон Сийотха, сообщил, что грозит Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) после оправдания по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда, передает РИА «Новости».

«Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — пояснил Сийотха.

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Адвокат подчеркнул, что по «второму» делу, связанному с организацией предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, Лесли, Рыбке и остальным его подзащитным грозят длительные сроки наказания.

Отмечается, что судебное заседание по «второму» делу пройдет 24 апреля в виде телеконференции.

Ранее суд города Паттайя в Таиланде оправдал по одному из дел Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку).