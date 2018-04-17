Суд в Таиланде оправдал Рыбку

Суд города Паттайя в Таиланде оправдал по одному из дел Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов, арестованных за проведение нелегального «секс-тренинга», передает РИА «Новости».

Об этом сообщил адвокат Саттхапхон Сийотха.

Реклама

«Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве», — сообщил Сийотха.

Ранее провинциальный суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим задержанным по делу о нелегальном «секс-тренинге» обвинения по второму делу и назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу. Второе дело связано с предоставлением услуг сексуального характера в составе преступной группы.