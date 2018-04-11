Суд по делу о госизмене Януковича перенесли из-за неявки адвокатов

Судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в киевском суде перенесли, поскольку адвокаты не явились из-за командировки в Москву. Об этом сказал судья Владислав Девятко, сообщает «Украинская правда».

По его словам, в суд поступило ходатайство от стороны защиты о переносе судебного заседания в связи с командировкой. Его перенесли на 18 апреля.

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Отмечается, что прокуроры выразили свое недовольство ситуацией. Они заявили, что неоднократно предупреждали адвокатов о недопущении срыва судебных заседаний и попросили суд подать жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов о неуважении к суду и нарушении адвокатской этики.

Ранее Янукович обнародовал обращение к российскому президенту Владимиру Путину, сделанное в марте 2014 года.