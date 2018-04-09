Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую в пермской школе учительницу

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» учительницы пермской школы, где было совершено нападение с ножом на учеников. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Шагулину Наталью Васильевну — учителя муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №127 с углубленным изучением отдельных предметов» города Перми», — говорится в сообщении.

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15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми.

Пострадали 15 человек, в том числе и сами нападавшие. Тяжелые ранения получила учительница. В феврале ее выписали из больницы.