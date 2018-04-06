За арестованного капитана российского судна «Норд» внесли залог

За арестованного на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко внесли залог, передает РИА «Новости» заявление адвоката Дмитрия Щербины.

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства — ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно», — сказал Щербина.

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Он добавил, что капитана отвезли в изолятор временного содержания.

«Если нам не удастся получить подтверждение о залоге, то нам нужно будет к нему хотя бы попасть, чтобы передать лекарства и воду. На выходных изолятор закрывается. Даже посещения нельзя осуществлять», — добавил он.

Суд на Украине арестовал капитана задержанного российского судна «Норд» Владимира Горбенко до 31 мая.