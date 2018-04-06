Путин освободил от занимаемых должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК будут освобождены от занимаемых должностей.
В частности, речь идет о генерал-майорах полиции Павле Бугаеве (замглавы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД), Александре Гуке (глава Уральского юридического МВД), Александре Первухине (министр внутренних дел по Удмуртской республике), генерал-майоре внутренней службы Андрее Быкове (руководитель НИИ ФСИН), генерал-полковнике внутренней службы Шамсутдине Дагирове (начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС), генерал-лейтенантах юстиции Валерии Задорине (глава СУ СК по Свердловской области), Игоре Напалкове (глава ГСУ СК по Красноярскому краю), Олеге Трошине (глава СУ СК по Пензенской области), и генерал-майорах юстиции Виталии Шевченко (замглавы ГУ МВД по Волгоградской области), Олеге Тушмалове (глава СУ СК по Псковской области) и Александре Сергееве (глава СУ СК по Белгородской области).
В указе также содержатся новые назначения.