Главу отделения «Мемориала» в Карелии оправдали по делу о порнографии

Петрозаводский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении главы отделения общества «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева, которому было предъявлено обвинение в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, передает РИА «Новости».

Дмитриев был оправдан по обвинениям в нарушении части 3 статьи 135 УК России в редакции 2009 года («Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста») и пункта «в» части 2 статьи 242.2 УК России («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По словам адвоката Дмитриева, ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года по обвинению в соответствии с ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия или его основных частей»).