В Таиланде рассказали о новых обвинениях против Насти Рыбки

Следователь полиции Таиланда подтвердил поступление в отделение заявлений с обвинениями в изнасиловании в отношении Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), а также рассказал о новых обвинениях, которые продолжают выдвигать против них в Паттайе, передает РИА «Новости».

«Не знаю всех подробностей, другими заявлениями занимаются другие следователи. Однако могу сказать, что обвинения в отношении организаторов «секс-тренинга» еще поступают, заявлений уже не меньше трех и, судя по тому, что говорят мои коллеги, могут быть еще заявления», — сообщил следователь.

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По его словам, главным подозреваемым по делу, которое он расследует, является один из «тренеров» группы, в которую входят Вашукевич. Заявление на него подали две россиянки.

«Мне уже сообщили о новых обвинениях. Сейчас я выясняю подробности. Мои подзащитные все еще находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке», — заявил адвокат Саттхапхон Сийоха, занимающийся первым делом группы Вашукевич и Кириллова.

Он также отметил, что в подобных ситуациях обвиняемых транспортируют в суд для избрания меры пресечения, однако скорее всего, не произойдет, потому что они и так находятся в заключении в иммиграционном центре», а их визы аннулированы.

Ранее сообщалось, что Настю Рыбку и Алекса Лесли в Таиланде обвинили в изнасиловании.