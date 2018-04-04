Настю Рыбку и Алекса Лесли в Таиланде обвинили в изнасиловании

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Полиция города Паттайя рассказала о нескольких заявлениях от потерпевших, обвиняющих Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще восемь человек в изнасиловании и организации проституции, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городском отделе уголовной полиции Паттайи.

«Я не видел, кто подавал заявление, но такое заявление есть. Один из членов группы арестованных, которого должны уже были в четверг депортировать, сейчас передан иммиграционной полицией к нам, в отдел уголовной полиции,… а его депортация перенесена на неопределенный срок», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что троим из десяти участников и предполагаемых организаторов нелегального «секс-тренинга» Алекса Лесли и Насти Рыбки, арестованным в Таиланде, предъявлены обвинения в осуществлении нелегальной коммерческой и трудовой деятельности на территории страны.