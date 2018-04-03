Два фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» обжаловали арест

__is_photorep_included11696437: 1

Сотрудник охранной компании Сергей Антюшин и гендиректор компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, которые являются фигурантами уголовного дела о пожаре в Кемерово, обжаловали арест, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Заводском районном суде.

«Поступили жалобы… от адвоката Антюшина», — сказал источник.

Реклама

Адвокат Богдановой Эдгар Тербалян также подтвердил обжалование ареста.

В данный момент арестованы семь фигурантов дела, трое подали жалобы на арест ранее. В частности, ранее стало известно, что обжаловала арест управляющая кемеровского ТЦ Надежда Судденок.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара. После пожара подал в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.