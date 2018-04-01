На митинге в Волоколамске потребовали закрыть полигон «Ядрово»

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Жители Волоколамска собрались на митинг, на котором требуют закрыть полигон «Ядрово».

Уже около 35% тела полигона «Ядрово» подготовлено для системы дегазации, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Он подтвердил, что на полигоне «Ядрово» подготовлен котлован на 5 тысяч кубических метров для хранения фильтрата. Это временная мера, введенная до открытия модульной системы очистки.

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Котлован понадобился, чтобы фильтрат не попадал в почву. Его застелили двухуровневой гидроизоляцией. Теперь проникновение вредных веществ в грунтовые воды стало невозможным, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг свалки в Волоколамске.