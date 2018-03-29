Власти Волоколамска введут режим ЧС из-за ситуации со свалкой

__is_photorep_included11700542: 1

Власти Волоколамского района пообещали жителям ввести режим ЧС, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что несколько сотен жителей города вышли на площадь у здания мэрии с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на полигоне «Ядрово».

Реклама

«Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. В пятницу начинаем ввод ЧС. Мы вас услышали», — заявил глава района Андрей Вихарев, обращаясь к собравшимся.

Местным жителям, по словам главы района, выдадут средства индивидуальной защиты. С завтрашнего дня в школах Волоколамска объявили каникулы.

После выброса со свалки на прошлой неделе за помощью врачей обратились несколько десятков жителей. Прокуратура начала проверку.