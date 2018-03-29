Прокуратура проверит заявления о бездействии спасателей при пожаре в Кемерово

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Старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич заявила, что проверит жалобы на бездействие спасателей и правоохранительных органов при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Вчера вечером уже после окончания рабочего дня три человека обратились в прокуратуру города Кемерово с жалобами на, как они считают, бездействие спасателей и правоохранительных органов по спасению их близких. Их обращения приняли во время личного приема и в настоящее время по ним организована проверка», — сказала Тушкевич.

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Помощник прокурора добавила, что будут рассмотрены все доводы, которые привели родственники жертв пожара.

Ранее сообщалось, что у консульства России в Сиэтле почтили память погибших в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.