В Москве разместили билборды в память о жертвах пожара в Кемерово

Билборды в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово разместили в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента СМИ и рекламы в среду.

«Это инициатива операторов, поддержанная городскими властями. Сегодня национальный траур в связи с ужасной трагедией в Кемерово, и сегодня вся страна и москвичи вместе с кемеровцами. Все операторы участвуют в этой акции, которая продлится сегодня в течение дня», — рассказали в департаменте.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков потребовал взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших в Кемерово.