Глава МЧС потребовал взять на контроль выплаты пострадавшим в Кемерово

Глава МЧС Владимир Пучков потребовал взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших в Кемерово, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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«Ставьте на жесткий контроль выплаты из федерального бюджета семьям погибших, а также компенсаций за причиненный ущерб здоровью», — сказал он.

Пучков также напомнил, что семьи погибших получат из федерального бюджета по одному миллиону рублей. Выплаты также будут осуществлять и из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что суд арестовал ответственного за пожарную сигнализацию в ТЦ в Кемерово.