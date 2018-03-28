Путин потребовал от Бастрыкина не затягивать расследование пожара в Кемерово

Президент России Владимир Путин поручил главе СК Александру Бастрыкину встретиться с родными погибших и не затягивать расследование пожара в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Послушайте, что они думают, послушайте, как они видят развитие этой ситуации с тем, чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия. Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего. Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне», — сказал Путин.

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В свою очередь Бастрыкин добавил, что экспертиза будет независимой, вневедомственной, наряду с экспертизой Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерово арестовал до 25 мая технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева.