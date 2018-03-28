Путин заявил о вбросах из-за границы после трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин заявил, что после трагедии в Кемерово идут вбросы через соцсети, в том числе из-за границы, чтобы посеять панику и недоверие, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

Реклама

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.