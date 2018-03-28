МЧС рассказало о выявленных нарушениях в пожарной безопасности в ТЦ

__is_photorep_included11695765: 1

Сотрудники управления МЧС России по Ингушетии выявили многочисленные нарушения противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Фабрика» в Назрани, передает РИА «Новости».

«Специалисты проверили систему оповещения о пожаре, наличие огнетушителей, путей и планов эвакуации в случае пожара. В ходе проверки выявлено множество грубых нарушений в области пожарной безопасности, которые были доведены до руководства объекта, и поставлены конкретные сроки их устранения», --говорится в заявлении ведомства.

Реклама

Кроме того, нарушения были найдены в нескольких торговых центрах Ростовской области, проверка которых началась после пожара в Кемерово. Отмечается, что среди распространенных нарушений загромождение на путях эвакуации и недостатки в работе пожарной сигнализации.

Ранее МЧС начало проверки всех торговых центров с кинотеатрами.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.