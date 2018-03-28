Тулеев в обращении к жителям Кемерова заявил о попытках нажиться на трагедии

Глава Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям региона в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», в котором заявил, что «на трагедии пытаются нажиться и стравить людей», сообщает РИА «Новости».

Глава региона отметил, что обращается к жителям региона потому, что «период очень трудный».

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«Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию», — заявил Тулеев на видео.

Он отметил, что попросил президента России Владимира Путина, чтобы «до конца провели расследование», чтобы всех виновных «достали».

«Каждый должен ответить, каждый. Должна быть настоящая справедливость, понимаете. Свалится все на какого-нибудь сторожа там, билетершу. Нет.», — отметил Тулеев.

Всего монолог Тулеева в обращении длится более 10 минут.

Накануне жители Кемерово провели стихийный митинг в центре города с требование отставки властей после трагедии в ТЦ, где при пожаре погибли 64 человека. Тулеев так и не вышел к участникам акции. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе митинга на коленях попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. 28 марта в России объявлен днем траура.

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