Жители Кемерово смогут выбрать, что будет на месте «Зимней вишни»

Власти Кемерова предложили жителям самостоятельно выбрать, что должно появиться на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте администрации города.

«После сноса сгоревшего торгового центра, это место должно стать памятным. С первого дня ко мне во время всех встреч обращаются люди с просьбой увековечить память погибших, предлагают построить часовню, создать сквер, установить памятник», — заявил глава города Илья Середюк.

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Сообщается, что в ближайшее время будет организовано общественное обсуждение предложений.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить проектное решение по сносу здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар.