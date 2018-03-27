Жители Кемерово рассказали о результатах проверки кладбища с «200 могилами»

Жители Кемерово побывали на городском кладбище №5, где якобы были подготовлены более 200 могил, передает местное издание VSE42.Ru.

Один из сотрудников кладбища сообщил корреспонденту издания, что аллею расчистили для 17 умерших горожан, но к пожару в ТЦ «Зимняя вишня» они не относятся.

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«Места на кладбище запросили всего три семьи, родственники которых погибли на пожаре. Если они будут хоронить завтра, мы начнем копать могилы только завтра утром. Никаких 200 подготовленных могил нет у нас», – сообщил сотрудник кладбища.

По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента России Владимира Путина назвал основные версии пожара в ТЦ в Кемерово.