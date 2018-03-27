На Кубани суд признал законной блокировку публикаций о Дерипаске

Краснодарский краевой суд признал блокировку публикаций в СМИ и интернет-ресурсах с информацией о бизнесмене Олеге Дерипаске законной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.

«Определение Усть-Лабинского суда оставлено без изменения, жалобы — без удовлетворения. Обеспечительные меры действуют», — рассказал Мельников.

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Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич («Настя Рыбка»), а также Александра Кириллова («Алекс Лесли»), которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров. Официальный представитель бизнесмена заявил «Газете.Ru», что оппозиционер Алексей Навальный по сути, «перепродал краденую информацию», додумав обвинения бизнесмена в совершении преступления.

В настоящий момент Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич задержаны в Таиланде за проведение незаконных секс-тренингов в курортной Паттайе.