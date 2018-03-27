Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

Суд признал «криминального авторитета» Захария Калашова (Шакро Молодой) виновным в вымогательстве, сообщает РИА «Новости».

Никулинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор Калашову и десятку его подельников по делу о вымогательствах. Как отметили в суде, оглашение «займет два или три дня».

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Обвинение попросило признать Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и назначить ему 10 лет колонии строгого режима и штраф в 700 тысяч руб

Его ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову («Итальянец») обвинение запросило 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч руб.

Еще десятерых подсудимых прокурор попросил приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.