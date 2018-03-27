Тулеев пообещал лично принять родственников погибших при пожаре в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал, что лично примет родственников погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове и займется решением их проблем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют», — сказал Тулеев в ходе совещания по ликвидации последствий трагедии, проведенного президентом России Владимиром Путиным.

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Он добавил, что во время пожара погибла его племянница. По словам Тулеева, родственникам погибших уже начали оказывать финансовую помощь.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию совещания президента в Кемерове.