Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерове

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Президент России Владимир Путин начал совещание по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека, передает РИА «Новости».

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

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«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства прибыл в Кемерово.