Вера Савченко рассказала об условиях содержания сестры в СИЗО

Сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера рассказала, что следственный изолятор, где содержится ее родственница, не отапливается, передает «112 Украина».

«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в России. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — заявила Савченко.

Ранее Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере.