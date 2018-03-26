Вера Савченко рассказала об условиях содержания сестры в СИЗО

Надежда Савченко с сестрой во время общения с журналистами после допроса в здании СБУ, 15 марта 2018... Петр Сивков/ТАСС

Сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера рассказала, что следственный изолятор, где содержится ее родственница, не отапливается, передает «112 Украина».

«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в России. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — заявила Савченко.

Ранее Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере.