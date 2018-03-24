«Би-би-си»: Скрипаль сожалел, что был двойным агентом

Отравленный в Солсбери в начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль сожалел, что был двойным агентом, так как это решение «испортило ему жизнь». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимира Тимошкова.

Сообщается, что Скрипаль не считал себя предателем, так как, по словам Тимошкова, «он принес клятву верности своей социалистической родине, Советскому Союзу, а не России».

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Тимошков также рассказал, что Скрипаль отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил «полного прощения» и возможности вернуться на родину. В России он хотел встретиться с матерью, братом и другими родственниками. По данным «Би-би-си», в Кремле не подтвердили факт получения письма от Скрипаля.

Ранее сообщалось, что полиция вывезла скамейку, на которой нашли Скрипаля.