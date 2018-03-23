Сестра Савченко рассказала о роли Порошенко и Гройсмана в ее аресте
Сестра народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко Вера заявила, что на ее арест могли повлиять президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман, сообщает «Украинская правда».
«Когда судья более двух с половиной часов был в совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не так», — сказала Вера Савченко.
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По ее словам, «дело рассыпалось еще до суда», поэтому у нее появилась надежда на то, что сестру могут оправдать.
«Но может судья и хотел дать заднюю, но ему заварили дверь. Ведь Петр Порошенко и Владимир Гройсман сегодня уже поздравили Василия Грицака с тем, что он «обезвредил преступников», — добавила Вера Савченко.
Ранее сообщалось, что защита Савченко собирается обжаловать ее арест.