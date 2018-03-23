Напавшего на журналистку «Эха Москвы» решили отправить на принудительное лечение

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Бориса Грица, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр с ножом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — рассказали в ведомстве.

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СК в ближайшее время направит уголовное дело с утвержденным постановлением в суд, который примет окончательное решение.

Ранее адвокаты Грица просили смягчить ему обвинение.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября 2017 года в помещении радиостанции.