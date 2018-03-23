Таиланд департирует фигурантов дела Лесли и Рыбки

Трое участников и предполагаемых со-организаторов «секс-тренинга» Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) приговорены судом Паттайи к условным срокам, штрафам и депортации из Таиланда в страну гражданства, сообщает РИА «Новости».

Россияне Диана Симук и Денис Козлов, а также гражданин Белоруссии Игорь Кучерявенко приговорены к срокам от 3 до месяцев с отсрочкой на два года, штрафам в размере от $100 до $150, и депортации из Таиланда, говорится в постановлении суда.

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По словам адвоката, представлявшего интересы троих обвиняемых, они приняли решение признать себя виновными, теперь их передадут иммиграционной полиции и в течение 7-8 рабочих дней будут депортированы.

Ранее сообщалось, что троим участникам «тренинга» Насти Рыбки предъявлены обвинения.