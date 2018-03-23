В Таиланде предъявлены обвинения троим участникам «тренинга» Насти Рыбки

Троим из десяти участников и предполагаемых организаторов нелегального «секс-тренинга» Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), арестованным в Таиланде, предъявлены обвинения в осуществлении нелегальной коммерческой и трудовой деятельности на территории страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в отношении остальных семи арестованных граждан России и Белоруссии, в том числе в отношении Кириллова и Вашукевич, обвинительное заключение еще не готово.

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«Семи обвиняемым, которые были временно освобождены под залог, назначена дата слушания, на котором им будут предъявлены обвинения. Это 17 апреля», — сообщил сотрудник секретариата на условиях анонимности.

Ранее сотрудники ФБР попытались встретиться с Рыбкой в Таиланде.