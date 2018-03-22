Еще один полицейский попал в больницу после отравления Скрипаля

Второй полицейский, расследующий отправление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, попал в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Имя офицера полиции не раскрывается. Отмечается, что он был госпитализирован после появления признаков раздражения кожи.

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Другой полицейский Ник Бейли, также госпитализированный после инцидента в Солсбери, в настоящий момент находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что отравленный вместе со Скрипалем полицейский заговорил.