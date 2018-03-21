СК закрыл дело против купившего гаджет для слежки за коровой фермера из Кургана

Следственный комитет России закрыл уголовное дело в отношении фермера из Курганской области Евгения Васильева, купившего GPS-трекер, чтобы отслеживать передвижения теленка, сообщает RT.

Мужчину обвинили в незаконном обороте шпионских устройств.

В декабре прошлого года президенту Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции задали вопрос об этой ситуации, глава государства пообещал разобраться.

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После продолжительного расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что в действиях мужчины не было преступного умысла.

«В результате проведения ряда следственных действий не собрано доказательств, свидетельствующих о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации. В связи с этим 20 марта принято решение о прекращении уголовного преследования. С указанным решением прокуратура Курганской области согласилась, признав его законным и обоснованным», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

При этом следствие предлагало Васильеву частично признать вину и подписать документ о раскаянии.

Отмечается, что в настоящее время в Госдуме готовятся поправки в законодательство о декриминализации статьи об обороте шпионских устройств, по которой обвинялся Васильев.